Olgiate, scontro tra un'auto e uno scooter: morto un uomo di 77 anni

Drammatico incidente ieri 24 novembre intorno alle 17 sulla Lomazzo-Bizzarone (Sp23). Uno scooter e un'auto si sono scontrate. Violentissimo l'impatto che ha fatto scattare immediatamente i soccorsi in codice rosso. Sul posto sono arrivate un'ambulanza della Sos di Olgiate, la polizia locale di Olgiate Comasco, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i docuti rilievi. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Lo scooterista, un uomo di 77 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in condizioni disperate all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove ha perso la vita poco dopo.