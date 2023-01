Incidente a Olgiate Comasco: auto ribaltata. Non sono coinvolti altri veicoli

Oggi pomeriggio 15 gennaio intorno alle 13.37 un'auto si è ribaltata in via Boscone a Olgiate Comasco (nel tratto bretella sulla Olgiate-Faloppio). L'incidente è stato inizialmente segnalato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) come codice rosso. Una volta giunti sul posto i soccorritori hanno però constatato le buone condizioni del giovane di 24 anni che era alla guida del mezzo che sarebbe uscito dalla macchina praticamente illeso. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e alla Croce Rossa anche i carabinieri di Como.