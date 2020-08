Olgiate Comasco, violento scontro auto-moto in via Milano: grave un 19enne

Oggi, intorno alle 16.17, c'è stato un incidente a Olgiate Comasco in via Milano, che ha visto coinvolte una macchina e una moto. Secondo le prime informazioni pervenute il 19enne che guidava la moto sarebbe in gravi condizioni ed è stato portato all'ospedale Sant'Anna in codice rosso. Intervenuti sul posto i carabinieri di Como e il 118. Ancora da chiarire le dinamiche dello scontro.

