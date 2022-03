Olgiate Comasco, violento schianto tra auto e moto: un ferito grave

Lo schianto tra un'auto e una moto, come indicato da Areu (Agenzia Regionale Emergenze Urgenze) è avvenuto questa mattina 1° marzo intorno alle 6.30 a Olgiate Comasco in via Boscone. L'incidente è stato segnalato inzialmente come codice giallo ( media gravità) ma quando sono giunti sul posto i soccorsi un'auto medica e un'ambulanza della Sos di Olgiate, la situazione per uno dei due feriti è risultata molto grave tanto da attivare le procedure in codice rosso. Il ferito grave, secondo le prime informazioni pervenute, sarebbe un uomo di 34 anni portato con la massima urgenza all'ospedale Sant'Anna.

Si attendono aggiornamenti.