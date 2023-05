Olgiate, scontro tra 4 auto: tre feriti e una persona incastrata nell'abitacolo

L'incidente è avvenuto oggi 16 maggio a Olgiate Comasco in via Bizzarone all'altezza del numero 43 (Sp23). Quattro le auto coinvolte che si sono scontrate in modo piuttosto violento. Tre i feriti: una donna di 33 anni, e due uomini di 71 e 35 anni.

In posto due squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e per liberare una persona rimasta incastrata tra le lamiere.

I soccorsi ( tre ambulanze) sono arrivati in codice giallo (media gravità) e nessuno sembrerebbe non in pericolo di vita. Ai carabinieri i compito di ricostruire le dinamiche del sinistro.