Olgiate Comasco, incidente in via Roma: donna investita in bicicletta

Terribile incidente ieri sera 1° febbraio a Olgiate Comasco in via Roma intorno alle 20.16. Una donna di 48 anni è stata investita da un'auto mentre andava in bicicletta. Le sue condizioni sono parse subito gravi ed è decollato anche l'elisoccorso in codice rosso da Como Villa Guardia. Dopo che sono arrivati i soccorritori del Sos di Olgiate e l’auto medica di Como la donna è stata trasportata dall'ambulanza in codice giallo (quindi non dovrebbe essere in pericolo di vita) all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è arrivata alle 21.06. Fino alla serata di ieri non si sapeva nulla dell'auto che l'avrebbe urtata e fatta cadere che presumibilmente si sarebbe semplicemente allontanata. Si attendono comunque le ricostruzioni ufficiali. In aggiornamento.