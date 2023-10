Novedrate, schianto tra auto: tre i feriti tra cui un diciottenne

Poco dopo le 18 di oggi domenica 1° ottobre, due auto si sono scontrate in un incidente a Novedrate, in via Meda angolo via Brughiera all'altezza del civico 35. I soccorsi sono inizialmente scattati in codice rosso, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. I feriti sono tre una persona di 18 anni, un ragazzo di 21 e uno di 31 anni. Sul posto i vigili del fuoco con squadre da Como, Cantù e Lazzate. Intervenuti anche i carabinieri di Cantù e le ambulanze e auto medica del 118. Non sono ancora state rese note le dinamiche del sinistro. In aggiornamento.