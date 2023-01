Nonna fa da scudo al nipote sulle strisce pedonali e viene investita da un camion: morta

Terribile incidente oggi 9 gennaio a Casatenovo, in provincia di Lecco. Una donna di 73 anni stava accompagnando il nipotino a scuola quando, mentre attraversavano sulle strisce pedonali, sono stati travolti da un camion. La donna è riuscita in qualche modo a fare da scudo al bambino di soli 8 anni che è rimasto illeso. Le dinamiche dell'incidente saranno ricostruite dai carabinieri.

La donna è stata investita lungo via San Gaetano, strada a poca distanza dalla Scuola Primaria che taglia la frazione Campofiorenzo di Casatenovo e collega con quella di Rogoredo. Poco prima delle 9 varie squadre di soccorso sono state allertate dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza: la malcapitata ha perso la vita, mentre un'altra donna di 66 anni è stata presa in carico dai volontari della Croce Bianca di Merate a causa dello stato d'ansia; la stessa ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.

Dalla base di Villa Guardia (Como) è stato fatto volare l'elisoccorso con il personale sanitario, che arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna, tanto che lo stesso mezzo aereo ha poi fatto rientro presso in sede.