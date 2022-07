Mozzate, scontro auto moto in via Varese: gravissimo 29enne

Drammatico incidente a Mozzate in via Varese poco dopo le 14. Un'auto e una moto si sono scontrate, gravissimo un ragazzo di 29 anni. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto. Per soccorrere i feriti sono arrivate due ambulanze del 118 e l'elisoccorso decollato da Milano Niguarda in codice rosso. Le condizioni del giovane motociclista di 29 anni sono parse subito molto gravi. Il motociclista è stato soccorso in arresto cardio circolatorio con traumi multipli a torace, bacino e arto inferiore ed è stato trasportato con manovre di rianimazione in corso all'ospedale Circolo di Varese.

L'articolo è in aggiornamento.