Esce di strada con la moto e cade in un dirupo: 18enne grave a Sormano

Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito mentre viaggiava in sella alla sua moto. Il giovane in prossimità di una curva sulla SP44 a Sormano è uscito di strada finendo in fondo a un piccolo dirupo e atterrando rovinosamente su una strada sterrata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Asso e un'automedica, ma le delicate condizioni del giovane hanno richiesto l'intervento anche dell'elisoccorso decollato da Sondrio. Il 18enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese.