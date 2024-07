Tragedia a Solbiate, morto a 17 anni dopo l'incidente in moto

Non ce l'ha fatta Ilario Zappa, il giovane 17enne residente a Albiolo e studente della Magistri Cumacini, dopo l'incidente in moto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato e segnalato anche su Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Era in scooter e pare abbia perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Con lui un amico su un altro motorino che, non vedendolo arrivare, sarebbe tornato indietro proprio per controllare, ma Ilario era già a terra.

In un primo momento però le sue condizioni non sembrarono critiche perché il ragazzo si era rialzato e aveva parlato anche con i soccorritori. Una volta trasportato all'ospedale di Varese la situazione è crollata e il 17enne è deceduto. Sconvolte le comunità di Albiolo e Solbiate con Cagno che si stanno stingendo intorno alla famiglia del giovane. In meno di una settimana, dal 25 giugno, sono 4 i motociclisti comaschi che hanno perso la vita sulle strade: Luca, Riccardo, Daniele e ora Ilario. Una vera strage.