Federico Casetta di Blevio, il ciclista morto in bici a Fino Mornasco

Si chiamava Federico Casetta l'uomo deceduto a seguito di un terribile incidente avvenuto a Fino Mornasco il 17 ottobre 2022. Federico stava pedalando in sella sua mountain bike, come faceva quasi ogni giorno, quando è avvenuto l'impatto con una Renault Captur guidata da un uomo di 55 anni residente a Como. Un'ambulanza della Croce Azzurra l'ha trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è giunto praticamente già privo di vita. Nella mattinata di oggi, 18 ottobre, i parenti hanno dovuto procedere con il riconoscimento. La polizia locale di Fino Mornasco, infatti, non ha potuto immediatamente risalire alle generalità dell'uomo in quanto al momento dell'incidente non aveva con sé i documenti.

Federico Casetta aveva 45 anni e al momento era disoccupato. Lascia due figlie avute dall'ex compagna. In paese a Blevio era un volto abbastanza conosciuto proprio perché lo si vedeva spesso in sella alla sua bicicletta con la quale era solito spostarsi.