E' morta la donna investita a Inverigo da un furgone pirata

E' morta la donna di 82 anni che nella mattina del 19 aprile 2024 è stata investita a Inverigo. Erano circa le 11.30 quando l'anziana è stata travolta da un furgone mentre si trovava all'altezza delle strisce pedonali in prossimità del civico 26 di via General Cantore. Il veicolo che l'ha investita, però, anziché fermarsi e prestare soccorso sarebbe fuggito (difficilmente il conducente può non essersi reso conto di quanto accaduto). I soccorsi che si sono subito mobilitati sono stati vani. L'intervento del medico del 118 e dell'elisoccorso non sono bastati a salvare la vita alla pensionata che è spirata poco dopo all'ospedale di Erba dove è stato tentato tutto il possibile per rianimarla. Dunque, le forze dell'ordine sono ora alla ricerca del furgone pirata coinvolto in quello che potrebbe essere ritenuto omicidio stradale.