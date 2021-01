Montorfano, brutto scontro coinvolge tre auto: due feriti portati al Sant'Anna

I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù, oggi, 7 gennaio, sono intervenuti urgentemente intorno alle 17.35 a Montorfano in via Mandane (Sp28), a causa di un incidente che ha visto coinvolte tre auto. All'interno dei veicoli anche un ragazzo di 18 e uno di 19 anni. Due i feriti, che sono stati portati all'ospedale Sant'Anna. Anche se inizialmente si temeva il peggio sono tutti in codice verde e quindi nessuno sembrerebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.