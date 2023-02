Montano Lucino, incidente sulla Varesina: due giovani feriti

Questa mattina 18 febbraio intorno alle 5.50 i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti per un incidente a Montano Lucino in via Varesina. Le dinamiche sono ancora da ricostruire ma non sembrano essere coinvolti altri veicoli. La macchina incidentata è finita contro un ostacolo e le due persone a bordo, due ragazzi di 26 e 29 anni, sono stati portati in codice giallo (quindi non in pericolo di vita) al Sant'Anna e a all'ospedale di Varese. Sul posto anche i carabinieri.