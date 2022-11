Incidente a Menaggio, investita donna di 44 anni: è grave. Sul posto l'elisoccorso

Grave incidente questa sera 16 novembre intorno alle 18.41 a Menaggio dove una donna di 44 anni è stata investita. Non si conoscono ancora le dinamiche del fatto. Sul posto un'ambulanza della Croce Azzurra, l'auto medica e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia che ha trasportato la donna in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese. L'incidente è avvenuto in via Luigi Cadorna. Alla guida del mezzo a due ruote che ha investito la donna un uomo di 55 anni che dalle primissime informazioni sembrerebbe non aver visto la signora che stava attraversando sulle strisce. I carabinieri di Menaggio stanno ricostruendo le dinamiche del fatto. Seguiranno aggiornamenti.