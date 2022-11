Maxi incidente a Sorico sulla Regina: feriti 6 ragazzi, hanno tra i 16 e i 21 anni. Uno è grave

Incidente gravissimo nella serata di ieri venerdì 11 novembre poco dopo le 22 a Sorico in via Regina, all'altezza del civico 75. Sono ancora da stabilire le dinamiche del terribile scontro e sono al vaglio dei carabinieri di Menaggio. Secondo le prime informazioni riportate su Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'incidente in codice rosso ha riguardato due auto che si sono scontrate. Feriti 6 ragazzi: un 16enne, un 17enne, due 20enni e due 21enni. Sul posto grande schieramento di soccorsi intervenuti: i vigili del fuoco di Sondrio, i carabinieri di Menaggio, quattro ambulanze, un'auto-medica e l'elisoccorso decollatoda Sondrio che ha portato uno dei feriti, il piu' grave all'ospedale Manzoni di Lecco. Si attendono aggiornamenti ufficiali.