Maxi incidente sulla A9, coinvolte più auto: tra i feriti una bimba di 2 anni

Un terribile incidente è avvenuto ieri sera 17 aprile sull'autostrada A9 nel tratto tra l'uscita di Lomazzo Nord e l'autogrill Lario Est. Poco prima delle 22.30 lo scontro che ha coinvolto più veicoli, almeno 7 i feriti tra cui una bimba di 2 anni. Grande spiegamento di soccorsi intervenuti sul posto: tre ambulanze e l'auto medica con il dottore, per prestare le prime cure.

I feriti sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e uno all'ospedale di Garbagnate Milanese. Secondo quanto appreso nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita e sono stati ricoverati in codice giallo (media gravità). Per i primi soccorsi e rilievi del caso allertati anche Ats Novate, gli agenti della polstrada e i vigili del fuoco.