Scooter travolge marito e moglie sul lungolago a Como: lei è gravissima

Grave incidente sul lungolago di Como nella mattina del 12 giugno 2022. Un uomo e una donna - marito e moglie - sono stati investiti da uno scooter. Sembra che i due coniugi stessero attraversando sulle strisce di Lungo Lario Trento, in prossimità dell'intersezione con via Cairoli. la moto è sopraggiunta da piazza Cavour e avrebbe preso in pieno la donna e di rimbalzo anche l'uomo. La donna quando è stata soccorsa era in arresto cardiocircolatorio, il marito, invece, era in condizioni serie ma cosciente. Grave anche il motociclista. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Como alla quale spetta la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la modo abbia superato alcune macchine che si erano fermate proprio per fare attraversare i due pedoni sulle strisce.