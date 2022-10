Mariano Comense, incidente tra auto e moto: grave 19enne

Grave incidente ieri 1 ottobre in serata, intorno alle 19.40 a Mariano Comense in via 4 Novembre. Stando alle prime informazioni riportate su Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) una macchina e una moto si sono scontrate in via IV Novembre, all'incrocio con via Monviso. Ad avere la peggio il ragazzo sulla moto. Il 19enne è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza da un'ambulanza del 118 giunta sul posto. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Cantù. Si attendono aggiornamenti.