Mariano Comense, monopattino investito da un'auto. Un ferito gravissimo

Incidente da codice rosso poco dopo la mezzanotte di oggi 14 ottobre a Mariano Comense. Alle ore 00.50 circa sulla SP Novedratese all' altezza di via per Arosio civico 9 (direzione Arosio), c'è stato un incidente stradale che ha visto coinvolte un'auto e un monopattino in un tratto con scarsa illuminazione pubblica. Un uomo straniero privo di documenti e del quale al momento non si conoscono le generalità, viaggiava a bordo del monopattino, pare in mezzo la corsia di marcia, e veniva investito da Fiat Punto che giungeva da dietro. Il conducente del monopattino, soccorso dal 118 veniva trasportato in codice rosso con elisoccorso decollato da Sondrio presso l'ospedale di Circolo di Varese. È attualmente ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro, il conducente dell'autovettura è stato sottoposto all'ospedale di Cantù ad un accertamento alcolemico. Sul posto per i rilievi il nucleo radio mobile di Cantù in ausilio Cermenate e la protezione civile per la viabilità.