Mariano Comense, incidente nella notte: interviene l'elisoccorso. Un ferito grave

Incidente da codice rosso poco dopo la mezzanotte di oggi 14 ottobre a Mariano Comense in via per Arosio. Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) intorno alle 00.14 un ciclista sarebbe stato investito in via per Arosio, all'altezza del numero 9. Sul posto auto-medica, ambulanza e l'elisoccorso decollato da Sondrio. Il ferito grave è stato portato con l'elicottero decollato da Sondrio all'ospedale Circolo di Varese. I carabinieri della compagnia di Cantù sono intervenuti sul posto e stanno ricostruendo la dinamica del tragico incidente. In aggiornamento.