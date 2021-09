Si schianta a velocità folle contro il marciapiede e rifiuta di fare l'alcol test: denunciato

Il condizionale è d'obbligo anche se sembra piuttosto chiara la dinamica dell'incidente avvenuto domenica 19 settembte intorno alle 18 a Lentate sul Seveso. Un uomo di 44 anni di Mariano Comense, disoccupato (con precedenti per precedenti per reati contro la persona e guida in stato di ebbrezza) ha perso il controllo dell'auto (di proprietà del padre) e sbandando (probabilmente anche a causa dell'alta velocità) è finito per schiantarsi contro un marciapiede in via Lecco, rompendo, tra le altre cose, la ruota. Quando sono arrivati i carabinieri, come riportato anche su MonzaToday, si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest e ma è comunque stato denunciato per guida in stato d'ebrezza. I carabinieri di Lentate sul Seveso hanno subito notato che l'uomo era in evidente stato confusionale, non riusciva a coordinare i movimenti e emanava un forte odore di vino. L'auto è stata riaffidata al padre del 44enne a cui è stata ritirata la patente.