Malore mentre guida il Tir, prima di morire riesce a portarlo a lato strada e evitare altri veicoli

Paolo Morosi, 59enne di Turate (Como) era un esperto autotrasportatore ed è morto ieri 22 maggio mentre era alla guida del suo camion sulla statale 494 di Vigevano (Pavia), la circonvallazione a nord della città. Erano circa le 7.30 del mattino, un orario molto trafficato, quando ha avuto un malore. L'uomo però è riuscito a portare il camion a lato strada in prossimità di un campo, evitando di coinvolgere altri mezzi. Sul posto sono arrivati i soccorsi ma inutilmente e non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La polizia locale di Vigevano dopo i rilievi indagherà sulla dinamica esatta del sinistro. Sono già molti i messaggi di condoglianze e affetto degli amici sui social e la comunità di Turate si sta stingendo alla famiglia. Lascia la moglie e due figlie.