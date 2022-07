Lurate, scontro frontale tra due auto: tra i feriti una bimba di un anno

È accaduto oggi 5 luglio a Lurate Caccivio intorno alle 11.46. Due auto si sono scontrate in via Varesina. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha segnalato il sinistro come codice rosso e i feriti sono tre: un ragazzo di 21 anni, una ragazza di 26 e una bambina di appena 1 anno. Sul posto, oltre ai carabinieri di Cantù e ai vigli del fuoco, sono arrivate tre ambulanze e secondo le primissime informazioni nessuno dei tre feriti sarebbe in pericolo di vita. In aggiornamento.