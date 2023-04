Lurago d'Erba, violento scontro tra auto e moto: ragazzo di 30 anni ricoverato

Oggi 30 aprile 2023 a Lurago d'Erba c'è stato un incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto. Erano circa le 14.08 quando sono stati allertati i soccorsi. Ad avere la peggio il motociclista di 30 anni, sbalzato dal mezzo, che è stato portato con l'ambulanza di Lurago in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Nonostante le ferite riportate non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, da Como Villa Guardia, era arrivato anche l'lelisoccorso ma poi si è deciso per il trasporto in ambulanza. L'auto medica è arrivata da Erba. Sul posto anche i carabinieri di Cantù che dovrenno ricostruire le dinamiche del sinistro.