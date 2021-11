Violento scontro tra due auto tra Luisago e Villa Guardia: ferite due donne

Poco dopo le 10.30 di questa mattina 4 novembre tra Luisago e Villa Guardia si sono scontrate due auto e due donne sono rimaste ferite.Sul posto sono arrivati tempestivamente i vigili del fuoco, tre ambulanze e un'automedica. Inizialmente il'incidente è stato segnalato come codice rosso. Al momento una delle donne ferite è stato trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. Secondo le prime informazioni ricevute non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da stabilire le dinamiche dello scontro che è avvenuto precisamente in via Milano angolo via Livescia.