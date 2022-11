Lorenzo Funghini, il ragazzo morto nell'incidente a Carlazzo

Ha perso la vita mentre viaggiava in sella a una moto TMax di proprietà di un amico: prima l'impatto contro una Volkswagen Golf, poi contro un furgoncino Dacia che precedeva l'auto. E' morto sul colpo Lorenzo Funghini, 29 anni, nato a Gravedona ma residente a Menaggio. Un ragazzo nel fiore degli anni, sportivo e in salute, con una grande passione per le moto e per il mare e il windsurf, come si evince da una spettacolare foto utilizzata come copertina della sua pagina Facebook.

L'incidente è avvenuto a Carlazzo. Lorenzo procedeva in direzione del centro del paese quando ha sbattuto contro la Golf intenta a svoltare alla sua sinistra. Poi l'urto contro il furgoncino. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei tre veicoli. Lorenzo avrebbe compiuto trent'anni il prossimo 26 febbraio.