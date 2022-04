Lomazzo, scontro tra auto e moto: due feriti gravi

Erano circa le 16.40 di oggi lunedì 18 aprile quando a Lomazzo in via Leonardo da Vinci una macchina si è scontrata con una moto. L'incidente è stato subito segnalato dalla piattaforma Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) come codice rosso. Sul posto tre ambulanze del 118, l'elisoccorso decollato da Milano e i carabinieri di Cantù. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente ma tutti i soccorsi sono apparsi in entrata e in uscita in codice rosso. Si sa per ora che sono rimaste ferite due persone un uomo di 43 anni e una donna di 23 che, secondo alcune testimonianze, erano entrambi in sella alla moto.

Si attendono eventuali aggiornamenti dagli organi competenti.