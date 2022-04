Lomazzo, furgone finisce fuori strada e si schianta contro la ringhiera

È accaduto oggi 26 aprile intorno alle 19.50 a Lomazzo, in via Monte Bisbino. Un furgone, per motivi e con dinamiche ancora da stabilire, è finito fuori strada contro la ringhiera stradale. Sono prontamente intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo per rimuovere il mezzo e un'ambulanza della Croce Rossa. Il 51enne alla guida del furgone è rimasto illeso e non è stato necessario trasportarlo all'ospedale. Sul posto anche i carabinieri di Cantù.