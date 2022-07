Lomazzo, auto sbatte contro il tubo del gas e si ribalta

Incidente questa mattina 2 luglio intorno alle 4 a Lomazzo in via Rocchetta. Un'auto per motivi e dinamiche ancora da stabilire è andata prima a sbattere contro un tubo del gas e poi si è ribaltata. Dal tubo, come riferiscono gli organi competenti, c'è stata una copiosa fuga di gas. Sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo che hanno prima soccorso il ragazzo di 28 anni all'interno dell'abitacolo dell'auto e poi messo in sicurezza la via. Nel mentre il 28enne è stato affidato alle cure del 118 giunto sul posto con un'ambulanza della Croce Azzurra. Il giovane non avrebbe riportato gravi ferite.