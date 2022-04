Lipomo, scontro tra un furgone e un motorino sulla Provinciale: grave 44enne

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio 5 aprile a Lipomo sulla Como-Lecco (Provinciale per Lecco, 430). Verso le 15.15 un motorino si è scontrato con un furgone probabilmente tamponadolo ma le dinamiche dell'incidente sono ancora da ricostruire. Ad avere la peggio il 44enne che è caduto dal motorino. I soccorsi, come segnalato dalla piattaforma Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sono usciti in codice giallo. Quando però l'ambulanza della Croce Azzurra è arrivata sul posto, dopo aver verificato le condizioni del ferito, è ripartita a sirene spiegate e in codice rosso verso l'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove l'uomo è stato ricoverato alle 15.59. Intervenuti sul posto anche i carabinieri di Como.