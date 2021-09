Lipomo, scontro moto auto sulla provinciale per Lecco: ferito un 30enne

Via Provinciale per Lecco, 958

Scontro tra auto e moto sulla rotatoria sulla Provinciale per Lecco, all'altezza del civico 958 ( davanti al negozio Cocomoda) a Lipomo. Giunti prontamente sul posto un'ambulanza, e i carabinieri di Como. Ferito il motocilista 30enne che è stato portato all'ospedale di Cantu'. Non sarebbe in pericolo di vita e non avrebbe riportato gravi ferite ma sarà sottoposto ai dovuti controlli. A causa dell'incidente si era formata una lunga coda ma ora il traffico è stato smaltito.