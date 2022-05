Lipomo, investita una donna sulla Provinciale per Lecco

È accaduto questo pomeriggio 3 maggio intorno alle ore 16.30 a Lipomo sulla via Provinciale per Lecco, una donna è stata investita e cadendo, secondo alcune testimonianze di chi era sul posto, avrebbe battuto la testa da cui perdeva sangue. Si sono attivati subito i soccorsi del 118 e come riportato anche sulla piattaforma di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sono arrivate sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo, una della Croce Azzurra e un'automedica.

Dopo i primi controlli la donna non sembrerebbe in pericolo di vita. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente che verranno appurate dai carabinieri di Como. Risulta ferito anche un uomo di 46 anni, probabilmente la perosna alla guida del mezzo che ha investito la 37enne ma si attendono conferme ufficiali.

La donna è stata infine trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna.