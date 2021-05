Scontro auto moto a Limido in via Pellico: tre feriti gravi. Elisoccorso da Milano

È accaduto intorno alle 16.47 di oggi, domenica 30 maggio a Limido Comasco in via Silvio Pellico. La stessa via dove questa mattina c'era stato un altro grave incidente che ha visto ben 7 persone ferite e tre ricoverate in ospedale (si legga qui).

A poche ore dal violento tamponamento che ha visto coinvolte 3 auto stamattina in via Pellico, nel pomeriggio si sono scontrate una moto e un'auto.

L'incidente è segnalato come codice rosso e c'è un grande spiegamento di soccorsi in azione: l'elisoccorso è arrivato da Milano, e sempre sul posto si sono recate tre autoambulanze e anche i carabinieri di Cantù. Quattro i feriti, tre donne di 36, 42 e 38 anni e un uomo di 50. Le operazioni per soccorrere i feriti sono in corso. In aggiornamento.