Scontro tra due auto nella notte: una prende fuoco. Gravissimo un ragazzo di 19 anni

Uno scontro terribile tra due auto nella notte tra sabato 28 e domenica 29 maggio a Lentate sul Seveso, paese in provincia di Monza e Brianza ma che confina col Comasco con Cabiate, Novedrate, Cermenate e Mariano Comense, in pratica al confine tra le due province.

L'incidente segnalato da Areu (Agenzia Regionale Emergenze Urgenze) come codice rosso è avvenuto intorno all'1.30 di notte. Tre i feriti: una ragazza di 16 anni, un ragazzo di 19 e uno di 22.

Due auto - una Fiat Cinquecento e una Citroen C4 - si sono scontrate frontalmente lungo via Manzoni, all'altezza dell strada provinciale 174. E in seguito all'impatto il conducente di uno dei mezzi è rimasto bloccato nell'abitacolo e liberato dai vigili del fuoco mentre l'altra vettura è stata avvolta dalle fiamme, per un principio di incendio.

L'incidente

Come riportato da MonzaToday, in via Manzoni sono intervenute quattro ambulanze del 118, un'automedica, i carabinieri della compagnia di Seregno e i vigili del fuoco con squadre del distaccamento di Lazzate e da Seregno. I pompieri hanno soccorso un ragazzo di 19 anni, di Saronno, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo dopo il ribaltamento della sua automobile. Il personale è stato impegnato anche a spegnere il principio di incendio dell'altra autovettura.

I mezzi di emergenza hanno prestato soccorso a tre persone. Ad avere la peggio è stato il conducente della Cinquecento, un 19enne, trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano e ricoverato in prognosi riservata. La ragazza che sedeva accanto a lui - 16 anni - è stata invece trasferita in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Il conducente della Citroen, 22 anni, è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Desio. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono stati affidati ai carabinieri. Secondo quanto al momento emerso le due auto stavano percorrendo il tratto con senso di marcia opposto. Seguiranno aggiornamenti.