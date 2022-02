Lanzo D'Intelvi, incidente in moto in piena notte: ferito ragazzo di 15 anni

I soccorsi sono stati allertati alle 2 della notte tra il 5 e il 6 febbraio 2022. Un ragazzo di 15 anni, secondo le primissime informazioni di Areu ( Agenzia Regionale Emergenza Urhenza) è caduto dalla sua moto in viale Poletti a Lanzo D'Intelvi. Non sono ancora note le dinamiche dell'incidente, sul posto è arrivato anche l'elisoccorso decollato da Sondrio che ha portato il ragazzo in codice giallo all'ospedale di Gravedona dove è atterrato alle 3.26. Presenti anche i carabinieri di Menaggio e un'ambulanza del 118.