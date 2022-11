Lanzo d'Intelvi, auto fuori strada sbatte contro un muretto: feriti 4 giovanissimi

Sono ancora pochissime le informazioni sull'incidente avvenuto questa mattina 27 novembre alle 5 circa a Lanzo d'Intelvi. Un'auto è finita contro un ostacolo in viale Poletti all'altezza del numero 27, davanti all'Albergo Belvedere. Non sono ancora state ricostruite le dinamiche del sinistro ma al momento, da quanto riportato su Areu (Agenzia Regionale Emergenze Urgenze) non sarebbero coinvolti altri veicoli. I 4 feriti sono tutti ragazzi giovanissimi, dai 19 ai 24 anni. Codice giallo per tutti e elisoccorso decollato da Como Villa Guardia per trasportare il ferito più grave. Seguiranno aggiornamenti.