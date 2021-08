Laglio, scontro tra auto e moto sulla Regina. Un ferito è gravissimo: l'elisoccorso sul posto

Uno scontro tra auto e moto oggi, 5 agosto sulla Regina a Laglio pochi minuti dopo le 19. Le operazioni di soccorso sono in atto ma l'incidente è segnalato come codice rosso e viene anche indicato un ferito in condizioni molto gravi. Uscite due ambulanze in codice rosso e l'lelisoccorso da Milano, sempre in codice rosso, già sul posto. Ancora da stabilire le dinamiche dello scontro, si presume che il ferito in condizioni disperate sia il motociclista ma non si hanno ancora informazioni ufficiali. Sul posto anche i carabinieri di Como. Traffico alternato per permettere i soccorsi. In aggiornamento.