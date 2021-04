Laglio, auto fuori strada cade nella scarpata

Auto sfonda il guardrail e finisce nella scarpata. E' accaduto a Laglio intorno alle 19.30 del 20 aprile 2021 lungo la Statale Regina, all'altezza del bar Bersagliere. L'uomo alla guida della Honda caduta fuori strada si è salvato cavandosela con solo qualche ferita, non dovrebbe essere, dunque, in pericolo di vita. Che cosa sia successo esattamente è ancora al vaglio dei carabinieri. Non risultano, infatti, altri veicoli e persone coinvolti.

Ad evitare il peggio sono state le fitte piante che hanno frenato la caduta dell'auto. La macchina è stata recuperata dai vigili del fuoco di Como intervenuti con l'autogru.

