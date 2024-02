L'auto cade fuori strada: tre ragazzi miracolati a Fenegrò

Un incidente che poteva finire molto male per i tre giovani occupanti dell'auto i quali, invece, sono usciti illesi dall'abitacolo. E' accaduto nella notte poco prima delle ore 3 a Fenegrò. L'auto con a bordo due ragazzi di 17 e 19 anni e una ragazza di 18 anni è uscita di strada mentre percorreva via Biella. La vettura ha sfondato il guard rail finendo incastrata tra il muro di contenimento della strada e il terreno. SOno dovuti intervenire i vigili del fuoco di Como e di Varese con un'autogrù per rimuovere la vettura.