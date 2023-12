Investito un uomo sulla Statale 36: trasportato all'ospedale di Gravedona

Poco prima delle 12.30 di mercoledì 20 dicembre un uomo di 59 anni è stato investito sulla Strada Statale 36. La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata dalla zona della galleria Dervio, in direzione sud. Come riportano su LeccoToday, subito sono stati mobilitati in codice rosso i sanitari della Croce Rossa di Colico e un'automedica, unitamente ai tecnici di Ats della Brianza - il che fa pensare a un incidente avvenuto in ambito lavorativo - e ai tecnici della vicina polstrada di Bellano.

Il 59enne è stato soccorso sul posto e, una volta stabilizzato, trasferito via terra presso l'ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona (Como) per il ricovero. Secondo le prime informazioni ricevute non sarebbe in pericolo di vita. In aggiornamento.