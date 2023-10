Investito mentre va all'università: soccorso studente di 19 anni

Momenti di apprensione per un giovane studente universitario investito tra via Anzani e via Valleggio a Como. Il 19enne è stato investito mentre si recava all'università. Oltre che da un'ambulanza della Croce Rossa di Como e da un'automedica, il ragazzo è stato soccorso anche dai vigili del fuoco che hanno sede proprio in via Valeggio. Le condizioni del giovane non destano preoccupazione sebbene i soccorsi inizialmente siano stati allertati e siano sopraggiunti in codice rosso.