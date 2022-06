Bimbo di due anni sul passeggino investito da una moto: è grave

È accaduto introno alle 18 di oggi 9 giugno. Una mamma stava attraversando la strada a Cassina Rizzardi in via Nazionale con il passegino dove riposava il suo bimbo di soli due anni. Come da primissime informazioni ricevute una macchina si sarebbe fermata per far passare la donna ma la moto dietro ha superato e travolto il passeggino. Il piccolo avrebbe riportato un taglio alla testa e un trauma cranico. Il motociclista si è fermato a prestare soccorso e ha rifiutato le cure mediche. L'elisocoorso è decollato in codice rosso da Como Villa Giardia e il piccolo è stato portato all'ospedale di Bergamo. Procede con le indagini la polizia Locale di Cassina Rizzardi intervenuta sul posto.