Investito da un'auto mentre torna a casa in bicicletta: gravissimo 62enne di Olgiate

Terribile incidente ieri sera 17 luglio a Olgiate Comasco intorno alle 23.43 sulla SS342 . Un uomo di 62 anni stava rientrando in bicicletta a casa dal lavoro (un bar che gestisce in paese) ed è stato falciato da un'auto. Il giovane alla guida della macchina si è subito fermato per prestare i soccorsi. Arrivati sul posto la Croce Rossa di Lurate Caccivio e l'auto medica in codice rosso. Il 62enne è stato portato in condizioni molto gravi all'ospedale Circolo di Varese dove è arrivato intorno all'una di notte. È in prognosi riservata.