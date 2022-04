Due incidenti stradali nella notte a Griante e Lipomo

Due uomini sono rimasti feriti in modo piuttosto serio dopo essere rimasti coinvolti in due distinti incidenti avvenuti nella notte del 10 aprile 2022. Il primo incidente si è verificato a Griante poco prima di mezzanotte e e mezza lungo la Statale Regina. Un motocilista di 47 anni è caduto rovinosamente. E' stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Menaggio e da un'automedica intervenute sul posto in codice rosso. Le condizioni dell'uomo sono apparse inizialmente molto gravi ma dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona.



Il secondo incidente si è verificato a Lipomo intorno alle ore 3.20 su via Provinciale per Lecco. Un automobilista di 43 anni ha peso il controllo della vettura ed è andato a sbattere fuori strada. Anche in questo caso le sue condizioni sono sembrate inizialmente molto gravi tanto è vero che un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo e un'automedica sono intervenute in codice rosso. L'uomo però nonostante le ferite e le lesioni non è in pericolo di vita. E' stato portato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.in entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri per stabilire la dinamica degli incidenti e le responsabilità.