Due incidenti a Como e Nesso: 2 feriti

Due incidenti avvenuti nella notte tra il 20 e il 21 dicembre 2021 hanno impegnato i soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco. Il primo è avvenuto a Como poco dopo le ore 22.30 all'incrocio - già tristemente noto per numerosi altri sinistri stradali, anche gravi - tra via Ambrosoli e via Palestro. Una donna di 35 anni e un uomo di 66 sono stati soccorsi da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e dai vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'incrocio.

A Nesso, invece, intorno alle ore 4 del mattino un 26enne alla guida di un piccolo camion è andato a sbattere contro un muretto a bordo strada mentre percorreva via Matteotti. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. L'uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale.