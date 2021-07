Incidente sul viadotto: ancora caos viabilità a Camerlata e sull'Oltrecolle

Ancora caos in zona Camerlata a causa, questa volta, di un incidente avvenuto sul Viadotto dei Lavatoi, tra l'innesto di via Canturina e quello di via Oltrecolle. Un'auto e una moto si sono scontrate intorno alle 14.15 del 1° luglio 2021. L'uomo in sella alla due ruote, un 45enne, è rimasto lievemente ferito. Le operazioni di soccorso (è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra di Como) e i rilievi da parte delle forze dell'ordine hanno inevitabilmente rallentato il traffico. Inevitabili le code in entrambe le direzioni.