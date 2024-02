Incidente a Olgiate Comasco: auto ribaltata

Intorno alle ore 17.15 di giovedì 1 febbraio 2024 tre auto si sono scontrate a Olgiate Comasco, lungo la via Varesina. Due i feriti soccorsi da due ambulanze e da un'automedica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e Appiano Gentile per le operazioni sgombero e messa in sicurezza della strada e per aiutare il personale del 118. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe grave. Inevitabili le pesanti ripercussioni alla viabilità.