Incidente in via Torno, auto ferme per oltre un'ora: tutti a piedi

Incidente questa mattina 6 maggio intorno alle 7 in via Torno a Como. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e una moto. Ferito il motociclista di 21 anni che è stato portato all'ospedale Sant'Anna in codice giallo e non sarebbe quindi in pericolo di vita. Le dinamiche del sinistro sono al vaglio della polizia Locale intervenuta sul posto con l'ambulanza della Croce Azzurra e l'auto medica.

Per permettere i soccosi e liberare la strada, si è formata una coda da Faggeto Lario verso Como, dove le auto sono rimaste ferme per oltre un'ora: dalle 7 circa fino alle 8.15. In molti hanno deciso, come testimonia anche un nostro lettore, di scendere dall'auto e fare la strada a piedi.